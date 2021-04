Gol e spettacolo al Diego Maradona: Napoli avanti 3-1 sul Crotone, 2 nigeriani a segno

Primo tempo molto divertente allo Stadio Diego Maradona. Il Napoli conferma di essere in un ottimo momento di forma e conduce per 3-1 contro un Crotone coraggioso ma troppo fragile in difesa. La squadra di Gattuso preme subito sull'acceleratore (Bakayoko vicino al gol dopo 4') e rischia solo sulle ripartenze degli avversari, trascinati dal solito Messias. La sfida si sblocca a metà frazione: Di Lorenzo mette a sedere Molina e serve Insigne, che batte Cordaz grazie a un flipper.

I padroni di casa provano approfittarne e trovano il raddoppio un paio di minuti più tardi, con un'azione splendida: Fabian Ruiz apre per Insigne, che sul lato sinistro dell'area serve un assist in bicicletta per Osimhen. Il nigeriano deve solo appoggiare nella porta sguarnita e fa 2-0, ma dall'altra parte il connazionale Simy riapre a sorpresa il match sfruttando un'invenzione di Benali. Quando il Crotone sembra aver preso le misure agli azzurri, arriva però il tris di Mertens su punizione a chiudere i giochi. Il belga, nel finale, colpisce la traversa e sfiora il poker.