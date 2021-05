Gol e spettacolo nel primo tempo del Maradona: Napoli-Udinese è 2-1 all'intervallo

Bellissimo primo tempo allo stadio Maradona fra Napoli e Udinese, col risultato di 2-1 che per il momento premia la squadra di Gattuso.

Parte forte il Napoli che tiene fin da subito il baricentro alto e pressa alto l'Udinese. All'11' prima clamorosa occasione per Di Lorenzo, ma il suo tiro al volo finisce alto da ottima posizione. Stessa sorte per un colpo di testa di Osimhen pochi minuti dopo. L'Udinese però è in affanno e intorno alla mezzora gli azzurri danno l'accelerata decisiva: prima con Zielinski che è bravissimo a ribadire in rete un pallone respinto da Musso su tiro di Osimhen, poi con una gemma di Fabian Ruiz che col mancino disegna una parabola imprendibile per il portiere argentino. E' il 31' e il Napoli è già avanti 2-0. L'Udinese però non si scompone e anzi, al 41' trova il modo di accorciare le distanze: De Paul trova Okaka al limite dell'area, il centravanti bianconero sfrutta benissimo la fisicità, si gira e in un lampo lascia partire un destro potente e angolato che non lascia scampo a Meret. E' il gol del 2-1, ovvero il risultato che chiude il primo tempo.