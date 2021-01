Gomez-Siviglia fa già sognare i tifosi biancorossi. E mister Lopetegui pensa al cambio di modulo

L'imminente arrivo di Alejandro "Papu" Gomez fa sognare i tifosi del Siviglia. "Genio", "mago", "jolly offensivo"... Sulle testate andaluse gli epiteti per il nuovo ballerino biancorosso si sprecano già, ma quale sarà la miglior strategia tattica per esaltare le qualità dell'argentino nello scacchiere di mister Lopetegui? Con ogni probabilità, da trequartista centrale o a sinistra nel 4-2-3-1.

Se è vero che il modulo preferito dai nervionenses è solito essere il 4-3-3, il tecnico basco starebbe pensando infatti a una diversa soluzione - già utilizzata comunque più volte in questa stagione - anche per sfruttare al meglio la fantasia e l'imprevedibilità dell'ex capitano dell'Atalanta. Un 4-2-3-1 che consentirebbe al Pau di partire da sinistra per poi spaziare su tutta la linea offensiva, funzionando da perfetto raccordo tra centrocampo e attacco.

Le alternative, vista la duttilità del calciatore, non mancano di certo: in primis il ruolo di mezza punta, che potrebbe vedere Gomez giostrare intorno a un centravanti di peso come De Jong, oppure quello di esterno offensivo puro nel già citato 4-3-3. Tre nuove possibilità di gioco per un Siviglia che vuole vivere da protagonista tutte e tre le competizioni che lo attendono nel 2021: Liga, Champions e Copa del Rey.