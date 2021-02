Granada, Machis avvisa il Napoli: "Vogliamo vincere, domani lo dimostreremo ancora"

L’attaccante del Granada Darwin Machís, alla vigilia della sfida di ritorno contro il Napoli in Europa League, ha parlato della sfida del Maradona in conferenza stampa: “In questi anni siamo cresciuti molto, per noi è un evento storico. Ci siamo impegnati tantissimo per arrivare a questo punto, credo che dobbiamo lavorare ancora per crescere tanto”.

Come stai fisicamente?

“Per tutta la città è un evento storico ed anche per me. Sono molto orgoglioso di vestire questa maglia e di poter giocare gare come questa. Domani daremo tutto per ottenere la vittoria”.

Che ricordo hai della tua esperienza in Italia?

“All’Udinese ho avuto poca continuità, devo ringraziare il Granada che mi ha dato fiducia. Qui ho imparato tantissimo, cerco sempre di dare il massimo”.

Considerando le difficoltà del Napoli all’andata, c’è rammarico per non aver trovato la terza rete nel finale di gara?

“Siamo molto contenti delle due reti segnate all’andata. Sappiamo di partire con un risultato favorevole, ma tutto può succedere. Domani abbiamo una nuova opportunità per dimostrare quanta voglia abbiamo di vincere. Vogliamo farlo avendo massima fiducia ed impegno. Dovremo guadagnarci il risultato di domani”.