Gravina rieletto, finalmente l'accelerata per nuovi stadi? Cosa prevede il programma

vedi letture

All'interno del programma elettivo di Gabriele Gravina, oggi confermato alla guida della FIGC fino al 2024, c'è spazio anche per la questione delle infrastrutture. La missione è la seguente: "la dotazione infrastrutturale rappresenta la base per la declinazione di progetti sportivi in uno spettro di programmazione sufficientemente ampio per dare sostenibilità e stabilità al sistema calcistico sia dal punto di vista sportivo che economico-patrimoniale". La visione: "accelerare e stimolare -anche facendo perno sulla legislazione vigente-, la creazione di progetti di rinnovamento e nuove realizzazioni di impianti al servizio del calcio, facendo della FIGC il primcipale sostegno operativo dei club ed uno degli interlocutori centrali sia nei confronti del mondo finanziario che di quello delle autorità locali coinvolti nel processo".

Per questo la FIGC avrò intenzione di

- Definire un quadro normativo più semplificato sia nei tempi che nelle procedure e nei soggetti coinvolti negli interventi

- Creare occasione di incontro, confronto e scambio tra i vari soggetti istituzionali coinvolti in un tavolo permanente

- Promuovere la costituzione di strumenti finanziari di garanzia che agevolino i club nella definizione di interventi sulle strutture

- Creare una task force federale che lavori per elaborare studi e rapporti e possa costituire elemento di assistenza nelle varie fasi dell'ideazione e della progettazione tecnico-finanziaria dell'intervento

- Cogliere occasioni di finanziamenti a livello nazionale e comunitario e di iniziative di partnerhsip e fund raising

- Stimolare l'organizzazione di eventi calcistici in Italia al fine di cosnentire interventi di ammodernamento, totale o parziale, delle strututre coinvolte

- Riconoscere ai club impegnati in interventi di miglioramento infrastrutturale sia degli stadi che delle strutture di allenamento benefici tangibili nelle valutazioni di rating

- Favorire percorsi di formazione specialistica ed indirizzi di studio riguardanti la gestione degli impianti sportivi e rendere obbligatoria tale tematica nei corsi abilitativi.