Guardiola: "Arrivai a Brescia e Mazzone mi disse: 'Io non ti volevo, non so cosa ci fai qua'"

Ospite della Bobo Tv su Twitch, Pep Guardiola ha ricordato così la sua avventura da calciatore nel Brescia di Mazzone: "Mazzone è stato come un padre per me. Ricordo ancora il mio primo giorno al Brescia, arrivavo da ex capitano del Barcellona con un sacco di aspettative... Mazzone mi si avvicinò in albergo: 'Io non ti volevo, non so che ci fai qua'. Rimasi a bocca aperta. E il mister proseguì: 'Io ho acquistato Giunti e gli ho dato fiducia, ora dovrò vedere cosa fare con voi due nello stesso ruolo'. Parlammo tanto e alla fine mi disse: 'Sei bravo. Ti voglio bene e ti farò giocare'. Mazzone mi è stato veramente vicino, soprattutto nei momenti difficili. Mi ha trattato come un figlio", il bel ricordo di Pep.