Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Vaciago: "Pio Esposito e Leoni fra i finalisti del Golden Boy, ecco perché"

Vaciago: "Pio Esposito e Leoni fra i finalisti del Golden Boy, ecco perché"TUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 13:21Serie A
Simone Bernabei

A margine della presentazione dei 25 finalisti dell'European Golden Boy all'interno della Badia di Sant’Andrea di Genova, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato a TMW dello storico premio organizzato dal quotidiano e dell'attualità del calcio italiano:

La lista dei 25 finalisti c'è, ma per vedere al suo interno due italiani sono servite le wild card...
"Perché gli italiani non giocano tanto a volte. Pio Esposito è un'eccezione, ma la classifica e il ranking partono dalla scorsa stagione in cui questi ragazzi non erano molto in alto. Oggi non erano nei primi 20 anche perché lì ci sono ragazzi che giocano la Champions e che magari l'hanno pure vinta. Ma erano comunque nei primi 100, che è già un buon risultato. Abbiamo voluto che fossero nei 25 perché sia Leoni che Pio Esposito lo meritano. Non sono fra i favoriti, ma sono convinto che nelle prossime edizioni uno come Pio Esposito possa raggiungere il podio, nella speranza di poter assegnare presto il premio a un italiano visto che non succede dai tempi di Balotelli, che però lo vinse con la maglia del Manchester City".

Intanto Pio Esposito lo abbiamo visto in Nazionale. Pensieri sul corso azzurro?
"Penso molto bene, sono molto contento. Poi però quando in questi giorni stavo scrivendo gli editoriali mi rendevo conto che stavo esaltando partite contro l'Estonia, contro Israele... E mi chiedevo se non fosse esagerata come cosa. Però in fondo l'ultimo mondiale lo abbiamo saltato per non aver battuto la Macedonia del Nord. Se noi torniamo a fare le cose normali, cioè a fare l'Italia che batte Estonia, Israele o Macedonia del Nord, al Mondiale ci andiamo. Se devo riassumere il lavoro di Gattuso dico che ha riportato la normalità: non pretende di inventare il calcio, fa le cose ordinate e ha avuto la fortuna di trovare degli attaccanti che sono in forma. Penso che stia facendo il lavoro che serviva".

La Juventus riparte dopo la sosta con non pochi problemi: l'infortunio di Bremer, il caso Koopmeiners e gli attaccanti che non segnano...
"Una Juventus che sarà un po' traumatizzata dall'infortunio di Bremer: lui non dà solo sicurezza tecnica, ma anche morale, caratteriale. Detto questo per me i problemi continuano ad essere a centrocampo e sugli esterni. In mezzo manca un regista, senza è difficile sviluppare gioco e gli attaccanti ne soffrono. Per me davanti c'è talento, c'è una ricchezza che poche squadre hanno: c'è da capire se sono gli attaccanti in un periodo di crisi o è un problema di sviluppo di gioco. La Juventus ha segnato sempre in contropiede o su calcio da fermo, di gol costruiti la Juventus ne ha fatti pochi".

Nella corsa Scudetto cosa vede?
"Inter e Napoli sono nettamente superiori alle altre, per una questione di rosa. Non vedo come entrambe possano suicidarsi. Detto questo Milan, Roma e forse anche Juventus credo possano ambire alla lotta scudetto. Ultimamente non hanno vinto sempre le più forti, ma le alternative che hanno Inter e Napoli Allegri, Tudor e Gasperini non le hanno".

Chiusura con Paratici: il dirigente è tornato al Tottenham, dopo che in estate era stato vicino al Milan... Può diventare un rimpianto?
"Assolutamente sì. E' una follia che uno dei dirigenti più importanti, uno degli uomini che ha costruito la Juventus dei 9 scudetti, sia al servizio di un club straniero. E' una risorsa del calcio italiano che abbiamo dato alla Premier, che certamente non aveva bisogno di questo tipo di regali. Per quanto Tare stia facendo benissimo al Milan, io credo che Paratici avrebbe fatto comodo non solo ai rossoneri ma a tutti i club italiani. La Juventus dei 9 scudetti aveva Paratici, Cherubini che oggi è a Parma, Longoria che è presidente del Marsiglia, Manna che è ds del Napoli campione d'Italia… Non era una brutta dirigenza quella".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Vaciago: "Juve non da buttare, ma sarebbe auspicabile intervenire sul mercato di... Vaciago: "Juve non da buttare, ma sarebbe auspicabile intervenire sul mercato di gennaio"
Vaciago: "Juve e Milan non possono insidiare le ambizioni del Napoli di rivincere... Vaciago: "Juve e Milan non possono insidiare le ambizioni del Napoli di rivincere lo Scudetto"
Vaciago: "La Juve è viva, ma è fragile. Prenderlo all'ultimo dall'ex avvelenato è... Vaciago: "La Juve è viva, ma è fragile. Prenderlo all'ultimo dall'ex avvelenato è una beffa"
Altre notizie Serie A
Giaccherini esalta Cambiaso: "Mi fa impazzire. E nei momenti di difficoltà non tradisce... Giaccherini esalta Cambiaso: "Mi fa impazzire. E nei momenti di difficoltà non tradisce mai"
Come sono andati i giocatori del Pisa nella sosta: Buffon jr in campo con l'Italia... Come sono andati i giocatori del Pisa nella sosta: Buffon jr in campo con l'Italia U19
Parisi diventa presidente: rifonda il Serino, club del proprio paese, e assiste alla... Parisi diventa presidente: rifonda il Serino, club del proprio paese, e assiste alla prima vittoria
Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini... Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini
Barcellona, anche Vlahovic nella lista della spesa. Primi contatti ad agosto con... Barcellona, anche Vlahovic nella lista della spesa. Primi contatti ad agosto con Deco
Come sono andati i giocatori del Napoli nella sosta: Hojlund macchina da gol Come sono andati i giocatori del Napoli nella sosta: Hojlund macchina da gol
Italia, riecco i playoff per i Mondiali. Parolo: "Con la Svezia tirava aria di fallimento"... Italia, riecco i playoff per i Mondiali. Parolo: "Con la Svezia tirava aria di fallimento"
Vaciago: "Pio Esposito e Leoni fra i finalisti del Golden Boy, ecco perché" Esclusiva TMWVaciago: "Pio Esposito e Leoni fra i finalisti del Golden Boy, ecco perché"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
2 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
3 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
4 Così Zirkzee rischia di gettare al vento un'altra stagione: perché non tornare in A?
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.1 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.2 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.3 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
Immagine top news n.4 Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta
Immagine top news n.5 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.6 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.7 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Immagine news Serie C n.2 Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giaccherini esalta Cambiaso: "Mi fa impazzire. E nei momenti di difficoltà non tradisce mai"
Immagine news Serie A n.2 Come sono andati i giocatori del Pisa nella sosta: Buffon jr in campo con l'Italia U19
Immagine news Serie A n.3 Parisi diventa presidente: rifonda il Serino, club del proprio paese, e assiste alla prima vittoria
Immagine news Serie A n.4 Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini
Immagine news Serie A n.5 Barcellona, anche Vlahovic nella lista della spesa. Primi contatti ad agosto con Deco
Immagine news Serie A n.6 Come sono andati i giocatori del Napoli nella sosta: Hojlund macchina da gol
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella alla prima storica con la Samp. Chiappella: "La città ci ha dato grande adrenalina"
Immagine news Serie B n.2 Dalla Serie B alla Nazionale, Venezia: Korac e Haps titolari. Assist per Yeboah
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Donati: "La sosta è stata positiva. Contro l'Entella una gara rognosa"
Immagine news Serie B n.4 Dalla Serie B alla Nazionale, SudTirol: solo panchina per il giovane Brik
Immagine news Serie B n.5 Il biennale porta male? Empoli-Dionisi, stavolta 'se mi lasci non vale'!
Immagine news Serie B n.6 Dalla Serie B alla Nazionale, Spezia: Hristov e Wisniewski titolari. Panchina per Mascardi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli-Alagna, avanti insieme. Prolungato fino al 2027 con opzione l'accordo del difensore
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, salta anche la panchina di Cudini. Il tecnico e il suo staff sono stati esonerati
Immagine news Serie C n.3 Menta sull'addio alla Triestina: "Fa male. Trieste era diventata casa mia"
Immagine news Serie C n.4 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Immagine news Serie C n.5 Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Immagine news Serie C n.6 Catania, Dini: "Importante la spinta del pubblico, Faggiano decisivo per la mia carriera"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?