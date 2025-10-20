Juventus domata, il Como tocca l'Europa con un dito. Fabregas: "Mentalità vincente qui"

Come toccare il cielo con un dito. Sta succedendo tutto così velocemente in questo avvio di stagione per il Como che quasi si stenta a crederlo. E invece dopo il miglior avvio di sempre dei lariani in campionato, al rientro dalla pausa nazionali, è arrivato il primo grande colpaccio dell'anno che ha sfatato un tabù durato ben 73 anni. La Juventus è finita per crollare al Sinigaglia, in quella che è stata una scorpacciata di calcio ed emozioni per i tifosi di casa invece, che hanno celebrato il 2-0 firmato Kempf e Nico Paz.

Insieme a Cesc Fabregas, che è sceso dalla tribuna fino al campo una volta esperita la squalifica di due turni per prendersi il caldo abbraccio della Curva del Como ed esaltare la squadra dopo l'impresa compiuta contro la Juventus. "Sono così orgoglioso di voi. Bisogna avere la mentalità vincente in questo club. In questa squadra", il discorso edulcorato del tecnico dei lariani quando è stato atteso e accerchiato dai suoi giocatori, tutti con i sorrisi smaglianti per il sesto posto in classifica ex aequo proprio con la Juve a quota 12. Alle spalle del Bologna, e tutto in piena zona Europa, come vuole il sogno che dalle parti delle rive del Lago nessuno si azzarda a pronunciare.

"Noi l'anno scorso abbiamo perso, ma stiamo provando a cambiare questo. Fare la stessa cosa e migliorarla, provando a portare quella mentalità per vincere le partite. (...) Una vittoria arrivata dopo più di 50 anni", ha dichiarato orgogliosamente nel post-partita Fabregas. E la Juventus? L'allenatore, Igor Tudor, ha analizzato così la prima sconfitta stagionale in conferenza stampa: "Deluso dal risultato, dalla prestazione no. Il Como è una squadra organizzata, purtroppo abbiamo preso un gol che non si può prendere da un calcio piazzato. E ci sono mancati gli ultimi 16 metri. Avevo la sensazione della pericolosità, ma di tiri concreti ne abbiamo fatti pochi. Secondo tempo spezzato, tanti interventi. Poi abbiamo preso un contropiede e il secondo gol...".

Al contrario del Como, pieno di fiducia e carica, adesso per la Juventus ci sarà un avvicinamento al super match contro il Real Madrid in Champions League e al Bernabeu da tensione assoluta. Tudor dovrà cancellare lo scivolone del Sinigaglia e guardare oltre. Fabregas, invece, riprendere con tutta calma il lavoro con la squadra in vista della sfida contro il Parma in campionato. Con gli occhi fissi sul premio.