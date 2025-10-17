TMW Radio Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scatta l'ora dell'ex portiere Simone Braglia.

Como-Juve sfida delicata per i bianconeri:

"La partita di Como è la più difficile delle prossime tre. E' un Como che gioca molto bene, al di là di chi ha di fronte. Se gioca a tre, la Juve rischia grosso, perché il Como ha trovato anche equilibrio difensivo ultimamente. La Juve la vedo ancora confusa, tra scelte tecniche e societarie. Rischi a tre contro un Como in salute. Per la Juve è una partita davvero delicata".

Milan, Leao dal 1' contro la Fiorentina?

"Deve far vedere il suo valore, sennò cominceranno a sorgere mille problemi per lui".

Napoli contro il Torino. Quali i rischi?

"Le partite dopo le soste riservano sorprese. Il Toro potrebbe fare risultato. Sulla carta non c'è storia, ma il Torino ancora non rispecchia il valore della sua rosa. Non so se dipende da una situazione interna o da altro, ma considero Baroni uno bravo e dico che può tirare fuori una prova d'orgoglio".

Come vede Roma-Inter?

"Vedo una compattezza ambientale nella Roma data da una conduzione tecnica importante. C'è un'identità netta e un trasporto emotivo che fa la differenza, anche con squadre più forti. Sono arrivati tanti segnati di un'annata che può essere positiva per la Roma".