Guidolin: "Buffon grandissimo calciatore, ma soprattutto grandissimo uomo"

Seconda voce di DAZN per Sassuolo-Juventus, Francesco Guidolin ha detto la sua su Gianluigi Buffon, che in settimana ha annunciato l’addio alla Signora a fine stagione: “Grazie per tutto quello che ha fatto, come calciatore e come uomo. È un grandissimo calciatore, ma anche un grandissimo uomo. Lo dovremo apprezzare per entrambe le cose”.