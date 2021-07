Hakimi: "Non vedo l'ora di giocare per il PSG. Voglio fare grandi cose in Francia"

vedi letture

Achraf Hakimi ha lasciato l'Inter per sposare il progetto PSG. Queste le parole del marocchino a PSG Tv dopo l'ufficialità: "Sono felice di essere qua, non vedo l'ora di fare questo nuovo passo della mia carriera e di iniziare a lavorare coi nuovi compagni. Voglio fare grandi cose qui".

Cosa penso del PSG? "Prima di tutto ho un'ottima idea della Francia. Il PSG, poi, è un grande club e lo ha dimostrato in questi anni, con progressi costanti. Io voglio continuare ad aiutare per raggiungere livelli sempre più alti. E qua è possibile. I grandi giocatori vogliono venire in un club come il PSG".

Come mi definisco come calciatore? "Un difensore con l'anima dell'attaccante. Mi piace dare un contributo alla manovra offensiva e penso che i grandi giocatori che ci sono qua potranno darmi una mano. Metterò le mie qualità al servizio della squadra. Sono a disposizione dell'allenatore e della squadra".

Ho già sentito Pochettino? "Sì, ho parlato col mister dell'idea di gioco e di cosa si aspetta da me. E' stata una conversazione molto piacevole".

Cosa dico ai tifosi? "Non vedo l'ora di giocare per il PSG, sono impaziente. Spero presto possano tornare allo stadio, io darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi".