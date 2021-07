Hakimi va in Francia, L'Equipe elogia l'operazione del PSG: "Un profilo raro e pregiato"

vedi letture

La stampa francese esalta l'arrivo ufficiale di Achraf Hakimi al PSG. Nell'edizione on line, L'Equipe elogia l'operazione condotta dal club francese, che si è assicurata il laterale marocchino dopo una lunga trattativa con l'Inter: "Un profilo raro e pregiato - si legge -. Un colpo importante sia per le sue caratteristiche tecniche che per le sue elevate prestazioni".