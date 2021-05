Hellas-Bologna potrebbe giocarsi di martedì: dipenderà dal cammino del Chievo ai playoff

La Lega Serie A ha comunicato il possibile spostamento della sfida tra Hellas Verona e Bologna, in programma per il prossimo lunedì: "Si comunica che, in caso di qualificazione della Società A.C. ChievoVerona alle Semifinali di andata dei Play Off per la promozione al Campionato di Serie A TIM 2021/2022, la gara del Campionato di Serie A TIM 2020/2021 HELLAS VERONA — BOLOGNA, ad oggi programmata per lunedì 17 maggio 2021 alle ore 20.45. sarà posticipata a martedì 18 maggio 2021, con inizio alte ore 18.30".