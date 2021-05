Hellas, Juric: "Anno di crescita. Due o tre stagioni fa non avrei gestito alcune situazioni"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato anche del bilancio della sua stagione: "Con tutta serenità, dico bellissimo. Mi sono trovato in situazioni di difficoltà che due o tre anni fa non sarei riuscito a gestire, invece siamo riusciti a restare lucidi, concentrandoci sulle cose concrete. È stato un anno di crescita, di consapevolezza, su come comportarsi in certe situazioni".