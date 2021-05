Hellas, Juric: "Contatti con altri club, come l'anno scorso. Tre parametri per la mia scelta definitiva"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche dei colloqui con altri club in vista della prossima stagione: "Ci sono dei contatti, come c'erano l'anno scorso. Si ascolta, poi ci troviamo a casa mia, la mia famiglia conta molto in questo, consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l'ambizione, l'aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l'istinto. Devo chiarire ancora meglio certe situazioni: il presidente mi ha presentato la situazione, e così dico che è difficile. Ripartire si può, con entusiasmo, ma con le idee chiare. Poi vedi altre cose e valuti, e quando scegli è finita: vai a pedalare, a lavorare, senza lamentarti".