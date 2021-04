Hellas, Juric: "Difficile ottenere di più. Lasagna sta miglioranto, fa giocare bene la squadra"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato anche della stagione dei suoi e di cosa si aspetta in vista della prossima : "Non si parla di salto di qualità, magari anche per rimanere dove siamo. Vediamo le altre società come fanno, come lavorano, quanti scout hanno e che fatica fanno per salvarsi. Non so dove si vada, è difficile ottenere di più. Noi abbiamo venduto e non abbiamo ricevuto la sostanza dell'anno scorso in mediana e dietro. In attacco abbiamo messo giocatori buoni, soprattutto Lasagna. L'altro giorno per qualche minuto ho visto una punta per come la intendo io: ha fatto l'assist per Bessa, ha fatto giocare bene la squadra. Ho visto i primi passi in avanti in questo senso: se vuole diventare un attaccante completo deve fare questo. In mezzo e dietro, anche per sfortuna, abbiamo perso giocatori e abbiamo perso quella sensazione di avere sostanza, di rubare la palla. Quando giochi bene e perdi vuol dire che un po' ti manca: ci sono tante cose da fare".