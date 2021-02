Hellas Verona, Juric e la ricetta per riprendere a convincere: "Dobbiamo tornare tosti"

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha analizzato così in conferenza stampa le ragioni delle difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo dai suoi gialloblù sia in quanto a risultati che prestazioni: "Per un periodo ci siamo allenati solo per fare risultato, per avere molta sostanza. Poi abbiamo iniziato a lavorare, i primi effetti si sono visti con Spezia e Crotone. Mi auguravo una crescita ulteriore, invece ci sono state due partite in cui non abbiamo fatto bene. Si può perdere, non è quello il problema, ma le prestazioni nei primi tempi dovevano essere diverse. Bisogna essere molto attenti, perché le partite sono molto difficili e toste. Dobbiamo tornare ad essere tosti, lavorare sui particolari, e cercare di migliorare in tutti gli aspetti, inserendo bene anche i nuovi giocatori", le sue dichiarazioni alla vigilia del match col Parma.