Hellas Verona, Juric: "Quest'anno dovevo essere più cattivo, dovevo rompere di più all'inizio"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, parla così in conferenza stampa del suo penso all'interno del club: "Non è vero che comando io qui. Mi rimprovero che quest'anno dovevo essere più cattivo, dovevo rompere di più all'inizio. Il pres è l'opposto, vede tutto positivo e non vuole stress, tutto quello che vorrebbe mia moglie da me. Abbiamo commesso errori che ci sono costati economicamente, io sono sempre nervoso, cerco di capire come migliorare. Non comando tanto, fino a un certo punto".

