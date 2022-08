Hellas Verona, non c'è solo la Lazio su Ilic. Sirene dalla Germania, occhio anche al Milan

vedi letture

La Lazio è da tempo su Ivan Ilic, ma il club biancoceleste non è l'unico sulle tracce del talento dell'Hellas. Qualcosa si è mosso in Bundesliga, ma la vera novità è il Milan. Con Renato Sanches al Paris Saint Germain, Pioli cerca ancora un centrocampista. Occhio all’inserimento del club rossonero per Ilic. Se Lotito lo vuole, deve fare in fretta, ma il nodo Luis Alberto è irrisolto, scrive Il Corriere dello Sport sul proprio sito.