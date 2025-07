Ufficiale Hellas Verona, rinforzo in prospettiva dalla Roma. Depositato il contratto di Feola

Nuovo acquisto in chiave giovanili per l'Hellas Verona, che nelle scorse ore ha depositato in Lega Serie A il contratto di William Feola (19 anni), polivalente difensore italiano classe 2006 che arriva a titolo definitivo dalla Roma, in cui era rientrato al termine della stagione disputata in prestito al Como, nella quale ha giocato prevalentemente con la Primavera venendo però in alcune occasioni convocato anche in prima squadra da Fabregas, la prima volta per la partita di fine ottobre contro la Lazio.