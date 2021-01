Chi può partire, Bologna: con Soumaoro via un difensore. Sansone non è incedibile

In attesa di capire se davvero arriverà l'occasione giusta per l'attacco, il Bologna nei prossimi giorni si concentrerà soprattutto sulle trattative in uscita: con l'arrivo di Soumaoro dal Lille è in uscita Arturo Calabresi, difensore che potrebbe andare al Cagliari in cambio di Paolo Faragò. Dovesse saltare lo scambio, a quel punto potrebbe partire Nehuén Paz.

Rientrato dal prestito al Boavista, Musa Juwara tramite il suo entourage è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a titolo temporaneo. Non è incedibile Nicola Sansone, per il quale però servirà un'offerta concreta per portarlo via dall'Emilia.