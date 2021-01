I dieci contratti in scadenza più caldi delle altre leghe: da Otavio a Montiel, Taison e Iniesta

vedi letture

Non solo giocatori delle grandi leghe. Ci sono tanti campioni o ottimi prospetti, o giocatori d'esperienza che in giro per il Mondo vedono i rispettivi contratti scadere nel prossimo giugno. Questa una lista di 10 scelta da Tuttomercatoweb.com.

Moussa Marega Cinque gol in Liga portoghese in questa stagione, il maliano continua a essere in scadenza col Porto e uno degli attaccanti più golosi tra le scadenze 2021.

Otavio Il brasiliano, trequartista e centrocampista offensivo, è in scadenza col Porto. Tra le voci filtrate nelle ultime settimane: l'interessamento da parte dell'Inter di Conte.

Nicolas De La Cruz Genio e sregolatezza, l'uruguaiano sembra aver trovato finalmente anche una dimensione tattica, e anche fisica, al River Plate. Talento sconfinato, deve riuscire a restare sui binari per esplodere ancora. Occasione? Più scommessa.

Marcos Paulo Il diciannovenne è senza dubbio il baby di maggior appeal tra le scadenze internazionali. Esterno mancino di gran tecnica e velocità, gioca alla Fluminense ma ha la corta di mezza Europa.

Sebastian Driussi L'argentino dello Zenit va in scadenza in estate. La nuova regola del mercato russo sugli stranieri costringerà le grandi a scelte dolorose. Il talento non si discute, la continuità forse.

Yairo Moreno Il terzino sinistro del Leon, colombiano, è uno dei fludificanti più interessanti tra gli svincolati d'estate. Cerca un'avventura in Europa: velocissimo, alto profilo pronto per una grande lega.

Taison L'esterno mancino d'attacco dello Shakhtar, superati i trenta è uno dei giocatori di maggior esperienza e talento del campionato ucraino. Dovrebbe lasciare Donetsk, da capire se per tornare in Brasile o per provarci in una delle grandi leghe.

Gonzalo Montiel Sussurri argentini: piace alla Roma. Terzino destro, giocatore di grande spinta, il rinnovo col River Plate è in stallo. Potrebbe lasciare Buenos Aires già a gennaio.

Andres Iniesta Trentasei anni, in scadenza col Vissel Kobe. Raggiungerà Xavi in Qatar? Smetterà come pare? Tornerà in Spagna? Cercherà una nuova avventura? Resterà in Giappone? A Don Andrés la scelta.

Fernando Muslera A trentaquattro anni, il portiere ex Lazio va in scadenza col Galatasaray dove ha scritto pagine importanti di storia. Magari potrebbe essere un'occasione come backup per una grande italiana.