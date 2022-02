I volti nuovi - Il fantasma di Formello: finalmente Kamenovic alla Lazio. Ma giocherà?

Un fantasma si aggirava per quel di Formello. Formalmente, Dimitrije Kamenovic è un tesserato della Lazio soltanto da questo inverno. Anzi, dagli sgoccioli del mercato invernale. In realtà, la prima volta che in casa biancoceleste si è sentito parlare del difensore serbo classe 2000 c’era ancora Simone Inzaghi in panchina. Lo stesso allenatore annunciò - un anno fa - l’arrivo del giocatore a parametro zero nella successiva estate. Da lì in poi, è successo un po’ di tutto: la Lazio ha rispettato gli accordi ma, tra l’indice di liquidità bloccato e lo status di extracomunitario che avrebbe impedito altri acquisti, Kamenovic è rimasto a guardare.

Ora può giocare, ma lo farà? Oltre agli ostacoli formali di cui sopra, sin dal suo arrivo Sarri ha fatto capire che il giocatore non rientrava esattamente tra i suoi desiderata. Altro motivo per cui la situazione non si è sbloccata, ma soprattuto che porta a chiedersi quanto spazio possa trovare il ragazzo nei mesi a venire. Classe 2000, con un fisico statuario (83 kg su 188 cm), Kamenovic è cresciuto nel Cukaricki, con cui ha esordito anche in Europa League e conquistato la nazionale. Tatticamente, un laterale sinistro che può agire anche da centrale. Perfetto per la difesa a tre di Inzaghi, con il suo successore le incognite rimangono. Tentare, vista l’insoddisfazione generale di Sarri - che al serbo avrebbe preferito Casale - per questa sessione, non nuoce.

Nome: Dimitrije Kamenovic

Squadra di provenienza: Cukaricki

Squadra attuale: Lazio

Contratto: 2026