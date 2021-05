I voti alla Serie A - Sassuolo, Berardi a livelli altissimi. Locatelli e Raspadori, speranza d'Italia

vedi letture

Niente Europa per il Sassuolo, che però ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo stabilendo il proprio record di punti in Serie A (62). Una stagione che ha confermato ad altissimi livelli Domenico Berardi e che ha consacrato Manuel Locatelli come uno dei migliori centrocampisti italiani. Altra nota lieta la scoperta di Giacomo Raspadori, prodotto del vivaio e premiato da Roberto Mancini con la convocazione nella nazionale maggiore. Non riesce a confermarsi invece Jeremie Boga, le cui prestazioni quest'anno sono andate al di sotto delle aspettative. Di seguito le media voto dei neroverdi al termine di questo campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,62 BERARDI

6,31 CONSIGLI

6,25 LOCATELLI

6,17 CAPUTO

6,08 RASPADORI

6,00 DJURICIC

6,00 TRAORE

5,99 FERRARI

5,96 LOPEZ

5,89 CHIRICHES

5,86 KYRIAKOPOULOS

5,85 ROGERIO

5,85 DEFREL

5,85 OBIANG

5,85 BOGA

5,76 MULDUR

5,73 TOLJAN

5,55 MARLON

Meno del 50% di presenze a voto

6,33 ODDEI

6,00 PEGOLO

5,83 BOURABIA

5,71 MAGNANELLI

5,68 AYHAN

5,61 HARASLIN

5,25 PELUSO