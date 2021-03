Ibra e le prime due regole del suo Festival: "22 cantanti e palco come il prato di San Siro"

Zlatan Ibrahimovic scherzando con il conduttore del Festival di Sanremo Amadeus ha poi enunciato le prime due regole del suo Festival: "Per prima cosa il festival di Zlatan sarà a 22 cantanti, undici contro undici sennò non è regolamentare. Vendine quattro, c’è il Liverpool che cerca dei giocatori, sennò li metto in giardino e li faccio lavorare. La seconda regola riguarda il palco, così non va bene, è fatto per piccole persone come te (rivolto ad Amadeus) a me serve 105 per 68 metri come San Siro, sennò per me il Festival è annullato".