Il Giornale: "Chiellini e Buffon capitani ingombranti. L'egoismo del voler rinnovare"

Chiellini e Buffon sono due capitani ingombranti loro malgrado per la Juventus. Due capitani che parlano solo se giocano e che, pur raccontando di anteporre l'interesse di squadra al proprio, nelle scelte personali mostrano un egoismo di fondo come quello di non voler interrompere la carriera e di pretendere il rinnovo di contratto anche quando, come nel caso del difensore, sono più gli infortuni che le partite giocate. "Scegliere il momento giusto per fare un passo indietro - scrive Il Giornale - se possibile, rende ancora più dei".