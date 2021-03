Il Messaggero - Lazio, servivano rinforzi all'altezza. Il Covid non può essere la scusa per tutto

La Lazio saluta la Champions. E adesso, si chiede Il Messaggero, cosa rimane? La Lazio da oggi deve pensare solo a raggiungere il quarto posto. Impresa non semplice ma non impossibile. Non centrare l’obiettivo che il tecnico Inzaghi ha definito più volte «il nostro scudetto» equivarrebbe ad un grosso ridimensionamento. Di pari passo però - si legge - deve andare il mercato. E con certo quello che è stato fatto in questa stagione. La pandemia non può essere la scusa per tutto. Servivano rinforzi all’altezza: dopo sette mesi si può tranquillamente dire che non lo sono. Le diverse prestazioni offerte fino a questo punto e lo scarso utilizzo ne sono la dimostrazione.