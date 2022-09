Il Milan in Nazionale - La tegola è il ko di Maignan. Alcuni big hanno già terminato

vedi letture

Dopo quello di Theo Hernandez, ecco la tegola Nazionale: il Milan deve fare a meno di Mike Maignan per un mese circa per un ko rimediato proprio con la Francia. Alcuni sono rientrati (De Ketelaere, Saelemaekers, Kjaer), altri non convocati (Tomori), ma la lista degli assenti a Milanello per il tecnico Stefano Pioli resta comunque lunga e abbondante.

Tommaso Pobega e Sandro Tonali (Italia, Nations League): 26 settembre Ungheria-ITALIA

Fikayo Tomori (Inghilterra, Nations League):26 settembre INGHILTERRA-Germania

Rafael Leao (Portogallo, Nations League): 27 settembre PORTOGALLO-Spagna

Ismael Bennacer (Algeria, amichevoli): 27 settembre ALGERIA-Nigeria

Fodé Ballo-Touré (Senegal, amichevoli): 27 settembre Iran-SENEGAL a Maria Enzersdorf

Sergiño Dest (USA, amichevoli): 27 settembre Arabia Saudita-USA a Murcia

Aster Vranckx (Belgio U21, amichevoli): 26 settembre Francia-BELGIO

Pierre Kalulu (Francia U21, amichevoli): 26 settembre FRANCIA-Belgio

Malick Thiaw (Germania U21, amichevoli): 27 settembre Inghilterra-GERMANIA

Marko Lazetic (Serbia U19, Memorial "Stevan Ćele Vilotić"): 26 settembre SERBIA-Francia.