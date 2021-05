Il punto sulla Bundesliga - Lewandowski nella storia, impresa Union Berlino, Werder in Zweite

vedi letture

Un’ultima giornata di campionato, come sempre, emozionante in Germania. Con il Bayern già abbondantemente campione, l’attenzione si sposta sul suo bomber Robert Lewnadowski. L’attaccante polacco, all’ultimo istante, ha firmato il suo 41° gol in campionato superando Gerd Muller che, fino a ieri, deteneva il record di 40 reti. I bavaresi, che hanno alzato il piatto di campioni di Germania, hanno superato 5-2 l’Augsburg chiudendo col sorriso una stagione trionfale. Alle spalle della squadra di Hansi Flick c’è il Lipsia che ha perso 2-1 contro l’Union Berlino. La squadra della capitale può festeggiare il settimo posto che è valsa la qualificazione in Conference League.

Retrocede il Werder - Il Borussia Dortmund celebra invece Haaland, autore di una doppietta nel 3-1 con cui i gialloneri della Ruhr hanno superato il Bayer Leverkusen mentre il Wolfsburg, quarto classificato e già qualificato in Champions League, ha perso 3-2 in casa contro il salvo Mainz. Chiude con un successo l’Eintracht Francoforte che si è imposto 3-1 contro il Friburgo mentre il Borussia Monchengladbach ha ottenuto una vittoria inutile sul campo del Werder Brema che invece retrocede in Zweite.

Colonia allo spareggio - Sempre in coda, vittoria che non serve ad ottenere la salvezza per il Colonia. La squadra di Funkel ha superato il già retrocesso Schalke 04 con una rete a quattro minuti dal fischio finale di Bornauw. A festeggiare è stata però l’Arminia Bielefeld che con i tre punti conquistati sul campo dello Stoccarda ha conquistato la salvezza. Decisivi i gol realizzati da Klos su rigore e da Darida. Infine, l’Hoffenheim ha superato 2-1 l’Hertha Berlino con una rete nei minuti di recupero realizzata da Bebou.

CLASSIFICA

Bayern Monaco 78

Lipsia 65

Borussia Dortmund 64

Wolfsburg 61

Eintracht Francoforte 60

Bayer Leverkusen 52

Union Berlino 50

Borussia Monchengladbach 49

Stoccarda 45

Friburgo 45

Hoffenheim 43

Mainz 39

Augsburg 36

Hertha Berlino 35

Arminia Bielefeld 35

Colonia 33

Werder Brema 31

Schalke 04 16

I VERDETTI

Campione di Germania e qualificato in Champions League: Bayern Monaco

Qualificati in Champions League: Lipsia, Borussia Dortmund, Wolfsburg.

Qualificati in Europa League: Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen.

Qualificato in Conference League: Union Berlino

Allo spareggio interdivisionale: Colonia

Retrocessi in Zweite Liga: Schalke 04, Werder Brema