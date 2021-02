Il punto sulla Ligue 1 - Lille sempre più capolista, colpo del Monaco in casa del PSG

Prosegue il magic moment del Lille. La squadra di Christofe Galtier ha superato in trasferta 4-1 il Lorient e si è confermata prima forza della Ligue 1. All'autogol di Gravillon che ha sbloccato il punteggio in favore dei biancorossi ha risposto nel giro di due minuti una rete di Hergault ma José Fonte ha nuovamente portato avanti gli ospiti che poi hanno dilagato con Ikone e Bradaric. Cade in casa il PSG. Dopo la sbornia per il 4-1 rifilato al Barcellona in Champions League, la squadra di Mauricio Pochettino è stata sconfitta dal Monaco nel posticipo della domenica sera. La squadra del Principato, che ha riaperto la lotta per il secondo posto, ha violato il Parco dei Principi con le reti di Diop e Maripan.

Pari OM e Saint-Etienne - Nell’anticipo del venerdì il Lione si è imposto con brivido sul campo del Brest. Triplo vantaggio rossoblu con Paquettà, Aouar e Depay prima del ritorno dei biancorossi con Chardonnet e Cardona che hanno messo apprensione al team di Garcia. L'Olympique Marsiglia ha pareggiato 1-1 contro il Nantes così come il Reims in casa del Saint-Etienne. Una doppietta di Mavididi ha permesso al Montpellier di superare il Rennes nell’anticipo della domenica all’ora di pranzo; i rossoneri sono tornati in partita con Guirassy troppo tardi.

Tonfo Nizza e Bordeaux - Terza sconfitta consecutiva per il Nizza. I rossoneri della Costa Azzurri hanno impattato all'Allianz Riviera contro il Metz 2-1: decisivi i gol di Kouyate e Gueye per i granata prima del calcio di rigore trasformato da Gouiri. Quinta sconfitta in sei gare invece per il Bordeaux che ha perso anche in casa del Nimes con i gol di Meling e Ripart mentre il Lens ha superato 2-1 il Dijon. Vantaggio giallorosso con Fofana ma Ngonda ha pareggiato i conti prima della rete da tre punti siglata da Banza.

CLASSIFICA - Lille 58; Lione 55; Paris Saint-Germain 54; Monaco 52; Lens* 39; Rennes*, Metz, Olympique Marsiglia*, Montpellier 38; Angers 35; Bordeaux 33; Brest 31; Reims, Saint-Etienne 30; Nizza, Strasburgo 29; Lorient* 23; Nantes* 22; Nimes* 21; Dijon 15.

*una partita in meno.