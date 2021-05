Juventus-Inter, è anche Szczesny contro Handanovic. Forse per l'ultima volta

vedi letture

Un punto di incontro per Inter e Juventus, protagoniste quest’oggi all’Allianz Stadium, c’è. Sembra che per il prossimo anno ci sia un problema in porta. Per entrambe è velato, non così accentuato da mettere annunci con “portiere cercasi” ma con l’idea di cambiare la situazione. Per motivi diversi: questioni di opportunità per Szczesny, di raggiunti limiti d’età per Handanovic, non tanto per stare in rosa quanto per essere il primo indiscusso.

SZCZESNY NON È SALDO - Qualche basso di troppo in questa stagione, probabilmente concomitante con l’anno non buonissimo dell’intera Juventus. La possibilità di far partire il domino dei portieri a quel punto coinvolgerebbe anche lui, sebbene i 6,5 milioni di euro di ingaggio possono essere un ostacolo per chi va ad acquistarlo. Al suo posto la Juventus vorrebbe Donnarumma, sebbene non ci sia ancora una proposta in via ufficiale.

HANDANOVIC E IL VICE - Anche lo sloveno ha avuto un campionato altalenante, anche se quando l’Inter ha incominciato ad accelerare è stato pure per merito suo. Così in questo momento non c’è la fretta di cambiare, ma il timore che serva comunque un secondo di affidamento - che magari ne possa prendere il posto - c’è. Da Musso e Dragowski, che però costano troppo, a Silvestri del Verona o Cragno del Cagliari.