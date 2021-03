L'Equipe stronca Ronaldo: "È un fiasco". CR7 prende 4 in pagella, ma Morata fa peggio

vedi letture

"Fiasco Ronaldo, Sergio Oliveira il salvatore". Così titola L'Equipe stilando le pagelle di Juventus e Porto: il migliore dei bianconeri (8) è Federico Chiesa, "in ombra nel primo tempo ma esploso col passare dei minuti, è il detonatore della Juve", mentre Cristiano Ronaldo prende un 4 storico: "Non basta l'assist, il suo atteggiamento si è rivelato un problema e ha mancato tutte le occasioni. Si lamenta solo dell'arbitro". Il quotidiano ci va giù pesante anche su Szczesny ("poco lavoro ma il tiro di Oliveira era nelle corde di un portiere del suo calibro") e Morata (all'inizio crea pericoli, poi non riesce a essere efficiente e ad avere l'impatto sperato), che prendono rispettivamente 4 e 3 in pagella.