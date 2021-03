Le grandi scadenze: Red Devils per poco. Cavani propenso a salutare per dire sì al Boca

Ha una opzione a suo favore, Edinson Cavani. Ma a meno di colpi di scena, difficilmente la farà valere. La possibilità in questione riguarda il futuro del Matador che in queste settimane potrebbe attivare la clausola presente nel suo contratto per avviare il rinnovo per una stagione col Manchester United. Le ultime indicazioni non vanno in questo senso, col giocatore che al netto di diversi problemi fisici non sembra essersi ambientato granché. A Manchester, ma più in generale in Premier League e in Inghilterra. Le pretendenti ovviamente non mancano, ma oggi c’è una squadra che sembra decisamente avanti alle altre.

Il Boca Juniors sogna - Dall’Argentina nei giorni scorsi hanno spinto forte per questa pista e il padre del giocatore, confermando il non ambientamento in Premier, ha lasciato da parte quei panni da pompiere che generalmente saltano fuori in situazioni del genere: “Al 60% andrà lì”. Non al 100%, ma ci sono comunque ottime possibilità che questo accada. Roman Riquelme ha già avviato contatti e contratti in questo senso, col Matador che si è visto mettere sul piatto un ricco triennale. Distante dalle cifre inglesi, ma tant’è. A volte il richiamo del sudamerica è ben più forte di qualche milione in più.