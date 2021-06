Le pagelle di Berardi: un grimaldello che sgomma sulla destra con movimenti alla Robben

"La sfrontatezza dei grandi, pure per uno che non è mai voluto uscire dalla sua comfort zone". Raccontiamo così l'impatto di Domenico Berardi sulla splendida Italia che ieri ha battuto la Svizzera. E gran parte dei ragionamenti, ovviamente, sono rivolti verso l'azione che ha portato al primo gol di Locatelli. "Quel movimento devastante in fascia non riescono a interpretarlo", scrive la Gazzetta. Per il Corriere dello Sport invece "sgomma come Robben". La Repubblica invece parla di un Berardi "come una forcina nelle serrature".

Le pagelle di Berardi

TMW - 7.5

La Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7