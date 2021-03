Le pagelle di Correa: vivace, corsa e cuore. Il più pericoloso della Lazio

È il deputato a creare pericoli e situazioni in casa Lazio, ma non sempre ci riesce. Perché Joaquin Correa corre e ci mette il cuore, giocando da ala sinistra nel 4-5-1, ma l'avversario è probabilmente troppo forte. Come spiega La Gazzetta dello Sport alterna cose interessanti ad altre da censure, come il giallo per simulazione.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5