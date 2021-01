Le pagelle di CR7: Lamborghini, assicurazione sulla vita o Terminator. E' a 14 gol in campionato

vedi letture

14 gol in campionato, 21 in stagione e medie gol da Real Madrid. Cristiano Ronaldo si presenta al 2021 in forma smagliante, come dimostrano i due gol e l'assist contro l'Udinese. E le definizioni per raccontare le sue gesta si sprecano: per la Gazzetta è una Lamborghini, nonché giocatore di un altro mondo. Per il Corriere dello Sport è l'assicurazione sulla vita della Juventus. Mentre per il Corriere della Sera i suoi sono due gol da Terminator.

Le pagelle di Cristiano Ronaldo

TMW 8

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 8,5

la Repubblica 8

Corriere della Sera 8