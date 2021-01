Le pagelle di CR7: vincente seriale. Per lui trionfare in finale è come lavarsi i denti

vedi letture

Se c'è una finale, molto probabilmente sarà decisa da Cristiano Ronaldo. 760 volte in gol, 20esima esultanza in stagione. "Sembrava fuori dal gioco, in calo di forma, nervoso, arrabbiato e deluso. Poi scarica tutto in rete", scriviamo su TMW. Mentre per la Gazzetta "una finale in gara secca per lui è come lavarsi i denti dopo cena". Ovvero il gesto più scontato del mondo. Il Corriere dello Sport lo descrive come un "vincente seriale", la Repubblica sottolinea il suo modo di stare in campo meno defilato rispetto al solito. E anche per questo risulta decisivo per la seconda volta consecutiva in questo trofeo.

Le pagelle di Ronaldo

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7