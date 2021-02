Le pagelle di Danilo: si perde Reca, probabilmente ha montato le slick

Partita dai due volti per Danilo. Il brasiliano della Juventus, divenuto una sicurezza per la retroguardia di Pirlo, inizia sbagliando per ben due volte su Reca, complice terreno non in perfette condizioni. Probabilmente ha montato le slick, salvo poi recuperare con il passare del tempo e in azione offensiva. Nel secondo tempo colpisce con un pestone Di Carmine e viene ammonito. Giallo tutt'altro che veniale, perché era diffidato e salterà la sfida contro il Verona.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6