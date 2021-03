Le pagelle di El Shaarawy: la prima gioia del Faraone. Inventa un gol come ai bei tempi

La prima rete di Stephan El shaarawy dal giorno del suo ritorno a Roma durante il mercato di gennaio. Ha dovuto attendere un po’, il Faraone, ma alla fine il gol segnato è decisamente pesante perché di fatto spiana la strada giallorossa verso i quarti. Dopo il primo gol divorato, per la Gazzetta dello Sport “entusiasma tutti”. Per il Corriere dello Sport “inventa un gol dal nulla come ai bei tempi”, con uno scavetto bello e difficile da realizzare. Ad ogni modo, il suo ingresso in campo al posto di Pedro cambia decisamente l'andamento della partita.

Le pagelle di El Shaarawy

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7,5