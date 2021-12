Le pagelle di Abraham: tra i migliori ma errore o sfortuna, colpisce l'8° palo stagionale

Tammy Abraham non ha segnato contro lo Spezia ma la sua presenza è stata determinante per il 2-0 finale conquistato dalla Roma. Per la Gazzetta è ancora sfortunato visto che ha colpito l'ottavo palo della stagione. Per il Corriere dello Sport "nella partita c'è sempre" ma ancora "non è il mostro in area di rigore che vorrebbe Mourinho". Tuttosport scrive che "si veste da uomo assist" propiziando la rete di Smalling" poi però sottolinea anche come la traversa colpita "si tratta di un errore di mira più che di sfortuna". Il Messaggero invece scrive: "Si lamenta con i compagni che non lo seguono con la grinta che mette lui". Vocegiallorossa con un po' di amarezza scrive: "Consegna a Smalling il pallone del primo gol giallorosso e colpisce una traversa, tanto per non perdere l’abitudine". Infine TMW: "Domina in area spezzina. Non segna ma fa segnare. Gioca per la squadra, suo l’assist di testa per il vantaggio di Smalling".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7

VoceGiallorossa: 7