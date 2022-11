Le pagelle di Alex Sandro: rosso speso bene. La sua è la giocata che salva il risultato

"Un cartellino rosso che vale un gol". Così Massimiliano Allegri ha definito l'espulsione di Alex Sandro contro l'Hellas Verona. Il terzino della Juventus per La Gazzetta dello Sport è da 4: "I 15 minuti finali: un giallo e l'espulsione per 'interruzione' di Lasagna, che lo incenerisce sullo scatto. Rosso speso bene, comunque". Stesso voto per BianconeraNews, e TMW: "La sua partita dura dieci minuti, tempo di farsi bruciare sul tempo da Lasagna e stenderlo due passi fuori area, con conseguente rosso diretto". Anche La Stampa lo boccia con un 4: "Allegri vuole dargli un premio per il rosso che evita il pari, ma il suo è un record: in 11 minuti si fa ammonire per una gomitata su Henry e poi espellere". Il bianconero è da 5 invece per il Corriere dello Sport: "Tutto in 13 minuti: un giallo e il rosso diretto che Allegri comunque applaude perché salva un potenziale gol". Anche per Tuttosport merita un 5: "Un giallo e un rosso in pochi minuti, ma - paradossalmente - la giocata che salva il risultato è proprio la sua su Lasagna: cartellino speso bene".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

La Stampa: 4

BianconeraNews: 4