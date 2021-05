Le pagelle di Belotti: non raggiunge la sufficienza nella serata in cui strappa la salvezza

vedi letture

La sfida a tinte azzurre fra Immobile e Belotti non ha avuto un vero vincitore all'Olimpico. Anzi, entrambi per un motivo o per un altro hanno deluso. Per La Gazzetta dello Sport Belotti è il peggiore del Torino: "Non raggiunge la sufficienza nella serata in cui da capitano strappa la salvezza. Adesso avrà tempo per rifiatare e recuperare la forma per giocare da protagonista l'Europeo". Bocciato dal Corriere dello Sport: "Neanche un tiro, fuori partita tranne che per il pallone che ha liberato Sanabria".

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 6