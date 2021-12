Le pagelle di Bennacer: da bollino rosso, non azzecca un passaggio. Giustamente sostituito

Prestazione opaca per Ismael Bennacer contro l'Udinese. Il centrocampista algerino è tra i peggiori in campo, per noi di TMW ma anche per La Gazzetta dello Sport: "E' il mandante del delitto rossonero sul gol di Beto: quella palla a Bakayoko è l'inizio del disastro. Fuori dopo 45' giustamente". Una palla "da bollino rosso", come si legge su Tuttosport. E' una "serata da dimenticare" per l'ex Empoli, scrive il Corriere dello Sport. Molto critico anche il Corriere della Sera: "Non azzecca un passaggio che sia uno".

I VOTI DI BENNACER

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5