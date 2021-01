Le pagelle di Caputo - Cento gare in A con la ciliegina del gol: il vero "Ciccio" sta tornando

ll suo, nel bene o nel male, lo fa sempre. Bravo e glaciale in occasione della rete che apre il match dopo soli 6', Francesco Caputo torna al gol e il suo Sassuolo per poco non ottiene un risultato importante nel big match contro la Lazio. "Il gol è astuzia, smarcamento e freddezza. Il resto è lavoro sporco", scrive del bomber neroverde La Gazzetta dello Sport di oggi. "Cento gare in A con la ciliegina del gol, dopo poco più di 5 minuti. In pochi riescono a far soffrire Acerbi, ci è riuscito", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Ancora non è il vero "Ciccio", ma Caputo sta tornando e mister De Zerbi ha un tremendo bisogno di lui.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

SassuoloNews: 7