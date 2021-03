Le pagelle di Chiesa: la giocata del sabato e quasi il gol dell'anno. Danza alla Nureyev

vedi letture

Il migliore in campo di Juventus-Lazio è Federico Chiesa. Non segna, ma si carica la squadra sulle spalle e la trascina fuori dalle sabbie mobili. "Il contropiedone del 2-1 è la giocata del sabato", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna il nostro stesso voto: 7,5. Il Corriere dello Sport sottolinea lo stato di forma splendido dell'ex Fiorentina. "Con una grinta da farne vaccino per tutta la Juve", si legge invece sul Corriere della Sera. Tuttosport evidenzia come "per poco non segna il gol dell'anno dopo aver danzato alla Nureyev sul pallone".

I VOTI DI CHIESA

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5