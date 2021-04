Le pagelle di Consigli: doppia parata da urlo nel finale, salva il risultato

vedi letture

Ci pensa Andrea Consigli. Il portiere del Sassuolo, inoperoso per tutto il primo tempo e buona parte del secondo, è stato decisivo nel salvare l’1-0 in favore del Sassuolo con cui i neroverdi hanno battuto il Benevento. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: “La parata più difficile all’ultimo secondo sulla deviazione di Glik”. Si sale a 7,5 sulle pagine del Corsport, 8 per Tuttosport: “Salva il risultato su Lapadula, Glik e Iago Falque”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8