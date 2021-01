Le pagelle di CR7 - Figuraccia a San Siro, quel sorrisino è il termometro del suo scontento

vedi letture

Eccola lì, la brutta figura del fuoriclasse. Il peggiore non perché sia il peggiore in campo, ma perché in serate come questa la Juve lo aspetta per portarla in alto. E Cristiano Ronaldo a San Siro è evaporato, di nuovo. "Il sorrisino che gli si stampa in faccia dopo il gol di Barella pare il termometro del suo scontento: che ci faccio qui, io il re del mondo? Parte a destra, si sposta nella sua amata sinistra, ma il risultato non cambia. CR7 normalizzato", è la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prova flop del portoghese contro l'Inter. "Tocco in rete con l'assist di Chiesa in fuorigioco, poi due inutili conclusioni dalla lunga distanza. Il suo secondo tempo è confuso, completamente vuoto. Le telecamere lo pizzicano con un sorriso beffardo dopo il 2-0", sottolinea anche il Corriere dello Sport. Pare scontato aggiungere che dal suo campione più osannato la Juve si aspetta, e soprattutto necessita, molto di più in gare clou come il derby d'Italia.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5