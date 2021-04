Le pagelle di CR7 - I compagni saltano, lui si abbassa. Incubo punizioni e altro gesto di stizza

Le punizioni sono ormai un vero e proprio incubo per Cristiano Ronaldo. Che le batta o che stia in barriera, non fa differenza. L'ex Real Madrid partecipa al 2-1, ma è troppo poco per uno come lui. Lo sa perfettamente, e infatti chiude stizzito. "Il fastidio al flessore è passato, ma la condizione migliore è ancora lontana. Quel pallone scagliato via a fine partita (che gli costa un giallo evitabile) è l'emblema di un momento complicato", sottolinea non a caso La Gazzetta dello Sport all'indomani della prova opaca del portoghese contro il Parma. "Ha lasciato la squadra sola a Bergamo, appare nervoso contro il Parma. Si divora subito una clamorosa occasione, lascia il buco in barriera sul gol di Brugman abbassando la testa mentre i compagni saltano. E anche nella ripresa gioca a nascondino", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport sul campione juventino. Inevitabile, dunque, la pioggia di insufficienze in pagella (alcune anche gravi) di questa mattina.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5