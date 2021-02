Le pagelle di Dragowski: il solito "mostro" fra i pali. Ha già molti corteggiatori per l'estate

Bartomej Dragowski continua ad essere una delle poche certezze della stagione della Fiorentina. Anche ieri sera, nonostante le due reti subite, è stato il migliore in campo dei viola. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella. "Un intervento dopo pochi minuti da Superman per ribattere con la mano sinistra la conclusione a pochi passi di Barella. Che resta incredulo davanti alla risposta del barbuto portiere polacco. Poi si allunga come una molla per deviare in angolo una rasoita dal limite di Perisic. Infine si oppone alla grande anche al colpo di testa di Gagliardini. Il portiere viola è il migliore in campo della sua squadra. E in questo anonimo campionato viola non è la prima volta. Anche Dragowski ha già molti corteggiatori per il mercato estivo. 7,5 invece il voto da Tuttosport: "È un mostro nel riuscire a tirare fuori dalla porta il tiro di Barella che lo aveva "spiazzato". Bravo pure su Pericis e Gagliardini. La fedina è appena macchia da un'uscita sbilenca, ma per sua fortuna bastoni lo grazie".

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7