Le pagelle di Dzeko - Fonseca gli preferisce ancora Mayoral, ma il suo ingresso fa ben sperare

Mister Fonseca gli preferisce ancora una volta Borja Mayoral dal 1', Edin Dzeko si accomoda in panchina ma si fa trovare pronto a gara in corso. Appena entrato, il bosniaco firma infatti un tiro in porta e in generale dimostra impegno e abnegazione: un buon punto di partenza per convincere l'allenatore giallorosso a tornare a puntare su di lui. "Edin è vivo, pronto alla riconquista del posto. Subito un tiro e poi assist involontario a Pedro", scrive La Gazzetta dello Sport di oggi. "Venti minuti abbondanti di ritmo incoraggiante. Si prende un rigore che Giacomelli non vede, entra nel terzo gol con un quasi assist", le fa eco il Corriere dello Sport. Sufficienza piena, dunque, per un capitale (ed ex capitano) che la Roma deve a tutti i costi tornare a valorizzare nella seconda parte della stagione.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 6,5